Usa Cina e Filippine | il grande confronto globale intorno al piccolo atollo di Scarborough

Il banco di Scarborough, situato nel Mar Cinese Meridionale, rappresenta un punto focale di tensione tra Cina e Filippine. Negli ultimi anni, il confronto si è esteso oltre i confini delle dispute territoriali, coinvolgendo anche altri attori internazionali e questioni di sovranità. La competizione si svolge tra operazioni militari, attività di incursione e negoziati diplomatici, mentre le parti si accusano reciprocamente di violazioni e provocazioni.

Il banco di Scarborough non è più soltanto una controversia marittima tra Cina e Filippine. È diventato uno dei punti più sensibili dell’intero equilibrio indo-pacifico, il luogo in cui si intrecciano sovranità nazionale, diritto del mare, risorse energetiche, pesca, rotte commerciali e confronto strategico tra grandi potenze. Pechino lo sa bene. Per questo non arretra. Ogni esercitazione congiunta tra Stati Uniti, Filippine e alleati viene letta dalla Cina non come una normale attività militare, ma come un tentativo di ridurre il suo spazio di manovra in un’area che considera essenziale per la propria sicurezza. La risposta cinese, infatti, non è casuale.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa, Cina e Filippine: il grande confronto globale intorno al piccolo atollo di Scarborough South China Sea: The Next Global Flashpoint Notizie correlate Un centro tecnologico in funzione anti-Cina. Cosa prevede il patto Usa-FilippineUn nuovo hub tecnologico nel Pacifico per incrementare la produzione americana e provare a spezzare il dominio della Cina sulle terre rare. Leggi anche: L'accordo Usa per soffocare la Cina: cosa succede intorno allo Stretto di Malacca Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Non solo Taiwan: ecco come potrebbe scoppiare un conflitto tra USA e Cina; In Cina e Asia – Pechino blocca l’acquisizione di Manus da parte di Meta; Filippine Usa, esercitazioni militari congiunte a Palawan; Potrebbe scoppiare una guerra USA – Cina. Manovre nelle Filippine evidenziano priorità Usa in AsiaManila, 2 mag. (askanews) – Le manovre Balikatan nelle Filippine evidenziano priorità americane in Asia. Le forze statunitensi mostrano un sistema missilistico antinave NMESIS installato nella provinc ... askanews.it Alta tensione nel Pacifico: Usa, Australia e Filippine iniziano esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale e scatenano le proteste della CinaAlta tensione nel Pacifico: Usa, Australia e Filippine iniziano esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale e scatenano le proteste della Cina ... lanotiziagiornale.it Il Presidente Usa sul nuovo piano di Teheran sottolinea: "Non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". x.com Tensione USA-Iran: Trump minaccia, cresce il rischio guerra - facebook.com facebook