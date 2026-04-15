Negli ultimi giorni si sono intensificate le notizie riguardanti le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, con particolare attenzione alle strategie militari e commerciali nel Mar Cinese Meridionale. Oltre alle aree già note come lo Stretto di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb, un’altra rotta marittima di grande importanza si trova nel cuore dell’Asia, attraversando lo Stretto di Malacca. Questa zona rappresenta un punto cruciale per i traffici mondiali e per gli interessi delle potenze coinvolte.

Non solo lo Stretto di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb. L'economia globale passa anche da un'altra rotta marittima altamente strategica e incastonata nel cuore dell' Asia. Si tratta dello Stretto di Malacca, un terzo chocke point che potrebbe incidere ulteriormente nella competizione a distanza tra Stati Uniti e Cina. Dopo aver bloccato Hormuz, infatti, Washington sembra ora puntare dritto su Malacca, un corridoio obbligato per circa l’80% delle importazioni petrolifere cinesi. Ecco che cosa sta succedendo nel cortile di casa di Pechino. Obiettivo Stretto di Malacca?. Secondo quanto riportato dalla testata indiana Times Now, il recente rafforzamento della partnership militare tra Stati Uniti e Indonesia rappresenterebbe un passaggio chiave nella strategia Usa volta a strozzare la Cina sia energeticamente che commercialmente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'accordo Usa per soffocare la Cina: cosa succede intorno allo Stretto di Malacca

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D’accordo, ma guardando la mappa , mi sembra che lo stretto di Malacca abbia delle alternative che lo stretto di Hormuz non ha. Mi sbaglio x.com

Lo Stretto di Malacca è uno snodo chiave per energia e commercio globale e uno dei punti sensibili della competizione tra Stati Uniti e Cina. Fanpage.it ne ha parlato con Paola Morselli, Research Fellow per l’Asia Center di ISPI: https://fanpa.ge/TUx0N - facebook.com facebook