Perde il controllo dello scooter e cade a terra dopo un volo di qualche metro | 30enne in ospedale

Nella notte, un uomo di 30 anni è caduto a terra dopo aver perso il controllo dello scooter all’uscita della galleria San Martino, lato centro. Un equipaggio della Croce Gialla è arrivato sul posto intorno a mezzanotte per prestare assistenza. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

ANCONA – Un equipaggio della Croce Gialla è intervenuto a mezzanotte all’uscita della galleria San Martino – lato centro – per prestare soccorso a un 30enne rovinato a terra dopo un volo di qualche metro. Il giovane, che ha perso il controllo dello scooter, è rimasto con la testa in giù sul.🔗 Leggi su Anconatoday.it Perde il controllo dello scooter e finsce a terra: rianimato, è salvoStava uscendo da Coltano con il motorino, pochi attimi ed è finito contro il guardrail che si trova lungo la strada che unisce Pisa a Livorno. Perde il controllo dello scooter e si schianta al suoloIncidente stradale ieri pomeriggio in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano in Campania.