Urso | Le tariffe Usa preoccupano sveglia Ue

Il ministro del settore ha espresso preoccupazione riguardo alle tariffe statunitensi, invitando l’Unione Europea a intervenire con urgenza. Ha sottolineato l’impatto sulla filiera dell’automotive e richiesto l’attuazione immediata dell’Industrial Accelerator Act. Inoltre, ha sollecitato una revisione approfondita del regolamento sui livelli di emissione di CO2 e del sistema di scambio di quote di emissione (Ets).

Ministro Urso, il governo Meloni è il secondo più longevo della Repubblica. Tra i risultati si parla di 1.000 posti di lavoro stabili in più al giorno: merito della durata dell’esecutivo o la congiuntura a aiutato? «La congiuntura internazionale purtroppo non è certo favorevole, come dimostra quanto accade negli altri Paesi Ue. In Italia l’occupazione è cresciuta per l’azione sistematica e strutturale del governo sin da quando è stato abolito il Reddito di cittadinanza e, nel contempo, valorizzato il lavoro con il taglio strutturale del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. In questi anni abbiamo raggiunto il record di occupati, con un aumento strutturale dei contratti stabili che ha portato a 550.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Urso: «Le tariffe Usa preoccupano, sveglia Ue» Notizie correlate Dazi, l’Ue chiede stabilità. Dopo le tariffe di Trump al 15%, ora anche in Usa sale l’incertezzaRoma, 23 febbraio 2026 – Donald Trump tira dritto sui dazi, ma il mercato vede soprattutto incertezza. Dazi Usa: 150 giorni per nuove tariffe su Ue e CinaL’amministrazione Trump ha avviato una procedura formale per trasformare in misura permanente i dazi commerciali, mirando specificamente all’Unione...