Dazi Usa | 150 giorni per nuove tariffe su Ue e Cina

Le autorità statunitensi hanno avviato una procedura formale per rendere permanenti i dazi commerciali attualmente in vigore. La decisione riguarda specificamente l’Unione Europea e la Cina e prevede un’eventuale introduzione di nuove tariffe entro 150 giorni. L’obiettivo è modificare le misure temporanee in politiche di lungo termine, senza ancora specificare dettagli sulle tariffe o sui settori coinvolti.

L’amministrazione Trump ha avviato una procedura formale per trasformare in misura permanente i dazi commerciali, mirando specificamente all’Unione Europea e alla Cina. Questa mossa segue l’annullamento da parte della Corte Suprema di precedenti tasse doganali considerate illegali, spingendo il rappresentante al commercio Jamieson Greer a lanciare nuove inchieste sotto la sezione 301 del Trade Act del 1974. La scadenza dei dazi temporanei imposti immediatamente dopo la sentenza giudiziaria è fissata a 150 giorni, creando una finestra temporale critica per l’economia globale. L’obiettivo dichiarato è sostituire le misure provvisorie con un regime tariffario stabile che punisca le pratiche commerciali ritenute sleali da parte di numerosi partner internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cina ha annunciato una riduzione dei dazi sui prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Unione Europea, una decisione che apre nuove prospettive...

