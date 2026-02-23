Dazi l’Ue chiede stabilità Dopo le tariffe di Trump al 15% ora anche in Usa sale l’incertezza

L'aumento delle tariffe imposto dagli Stati Uniti ha creato molta confusione tra le imprese europee. La decisione di Trump di alzare i dazi al 15% ha spinto le aziende a riconsiderare le proprie strategie commerciali. La mancanza di chiarezza sulle future mosse di Washington alimenta le preoccupazioni di chi opera nel settore. La Commissione europea insiste per mantenere la stabilità nelle relazioni commerciali, ma le tensioni crescono. L’incertezza continua a influenzare i mercati globali.

Roma, 23 febbraio 2026 – Donald Trump tira dritto sui dazi, ma il mercato vede soprattutto incertezza. Da mezzanotte scattano i dazi al 15% decisi dal presidente Usa per sostituire quelli bocciati dalla Corte Suprema. La linea durissima: i Paesi che proveranno ad “approfittare” della sentenza dei giudici si troveranno davanti tariffe ancora più alte. Ma proprio questa postura, più che chiarire, aumenta la confusione. Il messaggio politico è netto, il quadro operativo molto meno: e infatti l’incertezza torna a pesare sui mercati. Sul fronte europeo, però, la reazione si è giocata soprattutto su una parola: certezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Donald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali fino al 15%, reagendo alla sospensione delle misure da parte della Corte suprema.

Trump ha aumentato le tariffe doganali dal 10 al 15%, aggravando le tensioni commerciali.

Groenlandia, la giravolta di Trump: Intesa con la Nato e niente dazi - Agorà 22/01/2026

