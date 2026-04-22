Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza biglietto

A Milano, un controllore ATM è stato aggredito con un martello alla fermata Lotto della metropolitana. L'aggressore, un turista senza biglietto, ha colpito il dipendente durante un tentativo di controllo. La scena si è svolta in pieno giorno davanti ad altri passeggeri che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per soccorrere il controllore e bloccare l'aggressore.

Grave episodio di violenza a Milano dove un controllore dell’Atm è stato aggredito a colpi di martello presso la fermata della metro di Lotto. L’aggressore – un 32enne di origine brasiliana – ha reagito in modo violento alla richiesta del biglietto per viaggiare sui mezzi. L’operatore ha riportato ferite lievi mentre il sudamericano è stato presto rintracciato ed è finito in manette. Controllore ATM preso a martellate a Milano Aggressione a Milano nei pressi della fermata Lotto della metro. Un uomo di 32 anni ha colpito con pugni e martellate un controllore dell’Atm, Azienda Trasporti Milanesi, che gli aveva chiesto di vedere il biglietto....🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza biglietto Notizie correlate In metro senza biglietto, aggredisce controllore Atm con un martelloCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Leggi anche: Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello Approfondimenti e contenuti Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza bigliettoGrave episodio di violenza a Milano dove un controllore dell’Atm è stato aggredito a colpi di martello presso la fermata della metro di Lotto. L’aggressore – un 32enne di origine brasiliana – ha ... virgilio.it Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martelloPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it