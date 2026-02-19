Accerchiato e aggredito da cinque persone | turista finisce in ospedale

La notte scorsa, un turista americano di 62 anni è stato aggredito in piazza Garibaldi, a causa di una rapina violenta. Secondo i carabinieri, cinque extracomunitari lo hanno circondato e gli hanno strappato una collanina d’oro, facendolo cadere a terra. L’uomo ha riportato traumi e si trova ora in ospedale. La rapina è avvenuta in pieno centro, mentre i passanti osservavano increduli l’aggressione. La polizia sta cercando di identificare i responsabili tra le persone presenti.

La notte scorsa un turista statunitense è stato rapinato in piazza Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 62enne sarebbe stato accerchiato da 5 extracomunitari che gli avrebbero strappato una collanina d'oro, facendolo poi cadere a terra. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare. Indagini in corso dei militari della compagnia di Poggioreale per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.