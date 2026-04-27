Foro Academy | nasce l’alleanza sportiva che unisce la Vallata

Nella Vallata del Foro nasce un nuovo progetto sportivo che coinvolge Villamagna Calcio e Miglianisport, due realtà locali che hanno deciso di collaborare. Le due società hanno formato un'alleanza con Foro Academy, un'istituzione dedicata alla formazione e alla promozione dello sport nella zona. La partnership mira a rafforzare le attività sportive e coinvolgere più giovani nel territorio.

? Cosa sapere Villamagna Calcio e Miglianisport uniscono le forze nella Vallata del Foro con Foro Academy.. Il progetto coordina calcio a 11 e futsal sotto la guida tecnica di Roberto Nuccio.. La Vallata del Foro vede nascere la Foro Academy, l’iniziativa sportiva che unisce le forze dell’A.S.D. Villamagna Calcio e dell’A.S.D. Miglianisport per sostenere i giovani del territorio. Il progetto nasce con l’intento di creare un ponte tra i vari centri della valle, puntando a dare una direzione chiara al percorso dei ragazzi che praticano sport nella zona. L’accordo prevede una gestione coordinata che abbraccia tutte le fasce d’età, partendo dai Piccoli Amici fino ad arrivare alla categoria Juniores, garantendo così un seguito costante nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foro Academy: nasce l’alleanza sportiva che unisce la Vallata Notizie correlate Forlì, il cammino che unisce: nasce la sfida per la democrazia? Cosa sapere Forlì, 21 aprile: debutta Turbe da Passeggio 2026 con la prima tappa cittadina. Alessandria, l’armonia che unisce: nasce il coro per tuttiIl Centro down di Alessandria, situato in via Mazzini 35, ha avviato un progetto di canto corale inclusivo rivolto a giovani, adulti e volontari per... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Foro Academy, presentato il progetto che unisce Villamagna e Miglianisport; Nasce la scuola di alta formazione per l'innovazione e l'eccellenza nel turismo del benessere; Nasce la prima Scuola di alta formazione sul turismo termale; Turismo del benessere, nasce in Italia la prima scuola di alta formazione. Nasce Foro Academy: Villamagna Calcio e Miglianisport insieme per i giovani della Vallata del ForoLe due società manterranno la propria autonomia gestionale e identitaria, ma lavoreranno in sinergia per costruire un percorso completo: dai primi passi nel calcio fino all’approdo nelle prime squadre ... chietitoday.it Nasce Foro Academy: Villamagna Calcio e Miglianisport insieme per i giovani della Vallata del Foro x.com COMUNICATO STAMPA 24 aprile 2026 Nasce ufficialmente il progetto “FORO ACADEMY”: collaborazione sportiva per la crescita dei giovani e del territorio. Le società A.S.D. Villamagna Calcio e A.S.D. Miglianisport annunciano l’avvio del progetto “FORO A - facebook.com facebook