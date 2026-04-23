Forlì il cammino che unisce | nasce la sfida per la democrazia

A Forlì è iniziata la prima tappa di Turbe da Passeggio 2026, un progetto che coinvolge Forlì 2035 e diverse associazioni locali. L’obiettivo è favorire il dialogo sociale e la partecipazione cittadina attraverso iniziative pubbliche. La manifestazione rappresenta un nuovo passo nel percorso di coinvolgimento della comunità nel dibattito pubblico e nelle decisioni che riguardano il futuro della città.

? Cosa sapere Forlì, 21 aprile: debutta Turbe da Passeggio 2026 con la prima tappa cittadina.. L'iniziativa tra Forlì 2035 e associazioni locali promuove il dialogo sociale e la partecipazione.. Il 21 aprile scorso, le strade di Forlì hanno ospitato il debutto della prima tappa di Turbe da Passeggio 2026, un’iniziativa che ha trasformato il camminare in un atto di confronto collettivo. L’evento, nato con l’obiettivo di accrescere la socialità e rafforzare i legami comunitari sul territorio, ha una partecipazione molto sentita da parte dei cittadini, segnando l’inizio di un percorso dedicato al dialogo sociale. L’appuntamento è stato possibile grazie alla sinergia tra Forlì 2035 e un ampio gruppo di realtà locali che operano nel forlivese e oltre.🔗 Leggi su Ameve.eu

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