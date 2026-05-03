Uomo investito e ucciso sui binari | circolazione sospesa sulla Caserta-Foggia treni per Bari bloccati

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, la circolazione ferroviaria tra Montecalvo e Ariano Irpino sulla linea Caserta-Foggia è stata sospesa dopo che un uomo è stato investito e ucciso sui binari. I treni diretti a Bari sono stati bloccati a causa dell’incidente. La circolazione ferroviaria non è ancora stata ripristinata e si stanno gestendo le operazioni sul posto.

Risulta sospesa dal primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, la circolazione ferroviaria tra Montecalvo e Ariano Irpino, sulla linea Caserta-Foggia, in seguito all'investimento mortale di un uomo.Accertamenti in corsoLe autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa Uomo morto sui binari, circolazione dei treni sospesaUn uomo è stata investito mortalmente da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Contenuti di approfondimento Si parla di: Travolge e uccide un pedone, poi scappa: arrestato 52enne a Castel d’Aiano. Uomo investito e ucciso da un treno sulla linea Caserta-Foggia: circolazione sospesa dalle 15.40Probabile suicidio ma accertamenti in corso. Potenziata l'assistenza a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Uomo investito e ucciso da un treno sulla linea Caserta-FoggiaUn uomo è stata investito mortalmente da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Le autorità competenti ... msn.com