Cristiana Anania ha comunicato sui social network la fine della relazione con Ernesto Passaro, con il quale aveva intrapreso un percorso sentimentale all’interno del programma televisivo. La ex tronista aveva scelto Passaro al termine del suo percorso nel dating show, ma recentemente ha annunciato la separazione. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social della stessa Anania.

Cristiana Anania ha annunciato sui social la fine della relazione con Ernesto Passaro, che la ex tronista aveva scelto al termine del suo percorso sentimentale a Uomini e Donne Cosa sta accadendo aCristiana Anania ed Ernesto Passaro?La coppia era uscita da poco daUomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, e oggi è giàgiunta alla rottura. Una dinamica che però è stata poco chiara poichè tutto sarebbe successo in poco tempo secondo ciò che si legge. Cristiana ha preso un aereo per tornare a Palermo dopo settimane trascorse con Ernesto e in concomitanza anche lui rientra a Napoli, dove poi sembra aver passato una serata in discoteca con i suoi “amici di sempre”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernersto Passaro si sono lasciati

Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana, Federico e Ernesto dopo le esterne

Notizie correlate

Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: “Tornerò a credere nell’amore”È giunta al capolinea la relazione tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro, protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, il celebre programma...

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: “È finita settimane fa, lui libero di vedere chi vuole”È ufficialmente finita la storia nata a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cristiana Anania ed Ernesto Passaro di Uomini e Donne si sono lasciati: l'annuncio; Uomini e Donne, Ernesto Passaro e Cristiana Anania in crisi? Gli Indizi social che preoccupano i Fan; Uomini e Donne, crisi tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: Periodo particolare; Uomini e donne, Ernesto e Cristiana: il silenzio social per fare hype.

Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono Lasciati! La verità dopo le foto in discotecaUomini e Donne, è finita tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro! L'ex tronista rompe il silenzio dopo le foto in discoteca. Tutti i dettagli. mondotv24.it

Uomini e Donne: Ernesto Passaro parla della presunta rottura con Cristiana AnaniaSegnalazioni, movimenti social e dichiarazioni pubbliche riaccendono i dubbi sulla relazione tra l’ex tronista e il deejay siciliano dopo settimane di indiscrezioni. anticipazionitv.it

«Nonostante tutto ciò che è successo tra noi, io a questa persona voglio un gran bene ed è stato molto importante per me». Cristiana Anania ha voluto chiarire pubblicamente la fine della sua storia con Ernesto Passaro, dopo che in rete erano circolate voci e f - facebook.com facebook

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro annunciano la rottura #uominiedonne tgcom24.mediaset.it/people/cristia… x.com