Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati | È finita settimane fa lui libero di vedere chi vuole

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno annunciato la fine della loro relazione, confermando che la rottura è avvenuta alcune settimane fa. Anania ha dichiarato che Passaro è libero di frequentare chi desidera. La notizia è stata comunicata dall’ex tronista sui social, in risposta alle polemiche nate dopo aver visto Passaro in compagnia di altre ragazze.

È ufficialmente finita la storia nata a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania. A confermarlo è proprio l’ex tronista, intervenuta sui social dopo le polemiche esplose nelle ultime ore in seguito all’avvistamento del suo ex in compagnia di altre ragazze.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: “Tornerò a credere nell’amore”È giunta al capolinea la relazione tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro, protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, il celebre programma...

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro vanno a convivere: le importanti rivelazioni a VerissimoSilvia Toffanin ospiterà Ernesto Passaro e Cristiana Anania a Verissimo nella puntata di domani, dove parleranno della loro rapporto dopo la scelta a...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Uomini e Donne, Ernesto Passaro e Cristiana Anania in crisi? Gli Indizi social che preoccupano i Fan; Uomini e donne, Ernesto e Cristiana: il silenzio social per fare hype; Ernesto e Cristiana, Uomini e donne: silenzio social per creare attesa; Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro (già) in crisi? I dettagli che non sono passati inosservati.

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: È finita settimane fa, lui libero di vedere chi vuoleÈ ufficialmente finita la storia nata a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania. A confermarlo è proprio l’ex tronista, intervenuta sui social dopo le polemiche esplose nelle ultime ore ... fanpage.it

Uomini e Donne, Cristiana Anania annuncia: Io ed Ernesto ci siamo lasciatiUomini e Donne, Cristiana Anania annuncia: Io ed Ernesto ci siamo lasciati. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. isaechia.it

Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati”. Così Cristiana Anania ha annunciato la fine della relazione con Ernesto Passaro, mettendo un punto fermo alle tante voci che circolavano da tempo. La notizia, che circolava già da qualche settimana, è stata confer - facebook.com facebook