Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati | È finita settimane fa lui libero di vedere chi vuole

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno annunciato la fine della loro relazione, confermando che la rottura è avvenuta alcune settimane fa. Anania ha dichiarato che Passaro è libero di frequentare chi desidera. La notizia è stata comunicata dall’ex tronista sui social, in risposta alle polemiche nate dopo aver visto Passaro in compagnia di altre ragazze.

È ufficialmente finita la storia nata a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania. A confermarlo è proprio l’ex tronista, intervenuta sui social dopo le polemiche esplose nelle ultime ore in seguito all’avvistamento del suo ex in compagnia di altre ragazze.🔗 Leggi su Fanpage.it

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