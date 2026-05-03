Università Cattolica | con i progetti Erasmus+ l' agricoltura sostenibile unisce Europa Africa e Indonesia

Da ilpiacenza.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha avviato due nuovi progetti Erasmus+ chiamati Greening Ethiopia e Enhance, che coinvolgono il Centro di ricerca Opera. Questi programmi, inseriti in una collaborazione europea e internazionale, puntano a promuovere pratiche di agricoltura sostenibile in Africa e in Indonesia. Le iniziative si inseriscono in un quadro di cooperazione tra diversi paesi e si concentrano sull’applicazione di metodi agricoli rispettosi dell’ambiente.

Si chiamano Erasmus+ Greening Ethiopia e Enhance due progetti con cui Opera, il Centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’interno di una partership europea e internazionale, si proietta in Africa e in Indonesia.Lo scopo è di sostenere la formazione di nuove generazioni in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

L'agricoltura sostenibile è sempre sicura e sostenibile? Risponde UnipiPisa, 9 marzo 2026 - I funghi del genere Trichoderma sono tra i principi attivi di natura biologica più diffusi in agricoltura sostenibile per...

L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondoL’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”;...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Università Cattolica, futuri diplomatici e nuovo studentato nella Piazza di CR1; Un piano per costruire la migliore università per il mondo; Benedetta da Leone la prima pietra del Centro Cuore dell’Università Cattolica; Paolo Gentiloni porta l’Ue all’Università Cattolica del Sacro Cuore con un corso in Facoltà di Economia.

università cattolica università cattolica con iUniversità protagoniste nelle ZIS regionali: l'assessore Guidesi in CattolicaCome sostenere le imprese e i territori con la digitalizzazione e nuove idee, ma anche attraverso le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) di Regione Lombardia,  strumento regionale per organizzare lo ... cremonaoggi.it

Università: Cattolica, Gentiloni docente in un corso per leggere l’EuropaAll’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paolo Gentiloni tiene il corso Economia e Istituzioni dell’Unione europea nell’anno accademico 2025/2026, avviato a febbraio e in programma fino a ... agensir.it

Trova facilmente notizie e video collegati.