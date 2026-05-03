Università Cattolica | con i progetti Erasmus+ l' agricoltura sostenibile unisce Europa Africa e Indonesia

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha avviato due nuovi progetti Erasmus+ chiamati Greening Ethiopia e Enhance, che coinvolgono il Centro di ricerca Opera. Questi programmi, inseriti in una collaborazione europea e internazionale, puntano a promuovere pratiche di agricoltura sostenibile in Africa e in Indonesia. Le iniziative si inseriscono in un quadro di cooperazione tra diversi paesi e si concentrano sull’applicazione di metodi agricoli rispettosi dell’ambiente.

Si chiamano Erasmus+ Greening Ethiopia e Enhance due progetti con cui Opera, il Centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’interno di una partership europea e internazionale, si proietta in Africa e in Indonesia.Lo scopo è di sostenere la formazione di nuove generazioni in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate L'agricoltura sostenibile è sempre sicura e sostenibile? Risponde UnipiPisa, 9 marzo 2026 - I funghi del genere Trichoderma sono tra i principi attivi di natura biologica più diffusi in agricoltura sostenibile per... L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondoL’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”;... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Università Cattolica, futuri diplomatici e nuovo studentato nella Piazza di CR1; Un piano per costruire la migliore università per il mondo; Benedetta da Leone la prima pietra del Centro Cuore dell’Università Cattolica; Paolo Gentiloni porta l’Ue all’Università Cattolica del Sacro Cuore con un corso in Facoltà di Economia. Università protagoniste nelle ZIS regionali: l'assessore Guidesi in CattolicaCome sostenere le imprese e i territori con la digitalizzazione e nuove idee, ma anche attraverso le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) di Regione Lombardia, strumento regionale per organizzare lo ... cremonaoggi.it Università: Cattolica, Gentiloni docente in un corso per leggere l’EuropaAll’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paolo Gentiloni tiene il corso Economia e Istituzioni dell’Unione europea nell’anno accademico 2025/2026, avviato a febbraio e in programma fino a ... agensir.it Oggi il Commissario europeo per la Salute, Olivér Várhelyi, accompagnato dall’europarlamentare Ignazio Marino, ha visitato il Gemelli. Ad accoglierlo, il rettore dell’Università Cattolica Elena Beccalli, il presidente della Fondazione Daniele Franco, il direttore - facebook.com facebook Oggi, insieme a Antonio Gasbarrini, ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore parliamo di Helicobacter pylori. Vediamo insieme quali sono i sintomi che ci permettono di sospettarne la presenza. #Elisir x.com