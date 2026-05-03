Durante un evento dedicato all’handbike, un partecipante ha ricordato il debutto di Zanardi, spiegando come in un attimo si sia sentito parte del gruppo. L’handbike è una bicicletta azionata esclusivamente con le braccia, e era lo sport preferito dell’ex pilota di Formula Uno, che aveva perso entrambe le gambe in un incidente. La testimonianza sottolinea il legame tra i partecipanti e la figura di Zanardi.

L’ handbike è una bicicletta progettata per essere azionata con la sola forza delle braccia. Era diventato lo sport di Alex Zanardi, da quando il pilota ex Formula Uno aveva perso entrambe le gambe in un incidente. Ed è su quella stessa strada, a pochi centimetri dall’asfalto, che Gian Luca Laghi, 59 anni, forlivese, lo ha incontrato. Anche Gian Luca ha fatto i conti con un terribile incidente: a Grisignano, mentre viaggiava in Vespa, finì in un fosso nel tentativo di evitare un camion che gli tagliava la strada; l’impatto contro un paletto gli ha provocato una grave lesione alla schiena. Convive con una paraplegia da oltre quarant’anni. Laghi, come si è avvicinato a quest’attività sportiva dopo l’incidente? "Negli anni ’80 gli sport per disabili non esistevano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uniti dall’handbike: "Ero al debutto di Zanardi. In un attimo fu uno di noi"

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