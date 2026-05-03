Il primo maggio è la data in cui si è spento Alex Zanardi, figura nota per aver attraversato diverse tappe della sua vita, dalla carriera in Formula 1 alle vittorie paralimpiche in handbike. Nato nello stesso anno in cui avrebbe compiuto sessant’anni, Zanardi era conosciuto per aver affrontato con determinazione incidenti e difficoltà, mantenendo sempre un atteggiamento positivo. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio in Italia.

PADOVA - Ci ha lasciato il primo maggio, non una data qualsiasi. Nell’anno in cui avrebbe festeggiato le sessanta candeline. Alex Zanardi era nato a Bologna il 23 ottobre del 1966 ed è passato all’altra vita il giorno dei lavoratori che si era già presa l’esistenza di Ayrton Senna nel 1994, sulla vicina pista di Imola. Alex era una delle eccellenze della Motor Valley: aveva visto la luce nel capoluogo lombardo, prima di trasferirsi da bambino a Castel Maggiore. Molti che respirano quest’aria hanno la passione per la velocità. Per i motori e la competizione. E Alessandro era il tipico esempio: amava lo sport e le sfide di ogni tipo. Più erano impossibili, più si faceva largo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, addio al supereroe che sapeva rinascere: dalle piste di Formula 1 all?oro paralimpico di handbike. Gli incidenti affrontati col sorriso

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