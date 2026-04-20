Softball per l' Italposa una vittoria e un pari nel derby | Pianoro si impone al supplementare

Nella quarta giornata di softball, l’Italposa Forlì ha ottenuto una vittoria e un pareggio nel derby contro il Mia Office Pianoro. La squadra ha vinto nettamente la prima partita, mentre nel secondo incontro, terminato dopo supplementari, ha subito una sconfitta di misura. La sfida si è conclusa agli extra inning, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un incontro molto combattuto.

Quarta giornata dal bilancio agrodolce per l’Italposa Forlì, che conquista una netta vittoria in gara 1 ma cede di misura nel secondo incontro contro il Mia Office Pianoro, al termine di una sfida combattutissima risolta solo agli extra inning. Nel primo match le romagnole impongono subito il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo stop stagionale per l'Italposa: Saronno impone il pari Softball serie A1. L’Italposa mette nel mirino il bis sul diamante del New BollateSarà una vigilia di Pasqua in trasferta per l’Italposa Softball Forlì che, dopo la doppietta di Macerata, va a caccia di conferme contro la New... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Softball, nuova trasferta per l'Italposa Forlì: sfida insidiosa sul diamante di Saronno; Serie A1 Softball, sabato in campo tutte le serie della quarta giornata; SOFTBALL: Forlì divide la posta con Saronno e perde la vetta; Softball, primo stop stagionale per l'Italposa: Saronno impone il pari. Softball, nuova trasferta per l'Italposa Forlì: sfida insidiosa sul diamante di SaronnoTerzo turno di campionato e trasferta impegnativa per l’Italposa Forlì, attesa sul campo della Mkf Saronno in un confronto che mette di fronte due delle realtà più competitive del softball italiano ne ... forlitoday.it Softball serie A1. L’Italposa vince gara1 in rimonta e fa doppietta col New BollateEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net FIBS -... - FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball - facebook.com facebook