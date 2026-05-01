Mondiali curling doppio misto 2026 Italia in semifinale | rimonta e vittoria al supplementare

Durante i Mondiali di curling doppio misto del 2026, l’Italia ha raggiunto le semifinali grazie a una vittoria al supplementare contro il Giappone nel match di qualificazione. I giocatori Italiani sono riusciti a rimontare nel punteggio e a ottenere la vittoria nell’ultimo end, con la partita che si è conclusa alle 19 con una sfida decisiva. La squadra italiana ha dimostrato determinazione e precisione in un momento chiave della competizione.

Constantini e Mosaner superano il Giappone all’extra end nel qualification game: alle 19 sfida all’Australia per la finale A Ginevra, in Svizzera, i Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, ufficialmente ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, entrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta. L’Italia conquista un risultato importante centrando l’accesso alle semifinali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Italia-Scozia 10-8, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta all’extra-end, si vola ai playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 20. LIVE Italia-USA 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia vince anche con la Svizzera, i play-off sono a un passo - FISG; Constantini-Mosaner forza 4 ai Mondiali: Finlandia travolta 9-2 e 2° posto; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Campionato Mondiale di Curling a Coppie Miste WCF 2026 - Ginevra, Svizzera. Mondiali curling doppio misto 2026, Italia in semifinale: rimonta e vittoria al supplementareConstantini e Mosaner superano il Giappone all’extra end nel qualification game: alle 19 sfida all’Australia per la finale Successo decisivo nella fase a elimin ... sportface.it LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo la battaglia coi nipponici!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L'appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com Curling. Italia avanti ai Mondiali in Svizzera. Mosaner e Costantini in semifinale con l'Australia - facebook.com facebook