Ungheria domani la sfida Orban-Magyar Decine di migliaia al mega evento contro il primo ministro

Domani in Ungheria si terrà una sfida politica tra il primo ministro e un leader di opposizione. Nel frattempo, decine di migliaia di persone, alcune stime parlano di centomila, si sono radunate nella Piazza degli Eroi di Budapest e nelle vie adiacenti per un grande evento musicale e di protesta. L'evento ha attirato un gran numero di giovani e si è svolto senza incidenti noti.

(Adnkronos) – Decine di migliaia di giovani ungheresi, centomila secondo alcune stime, hanno affollato la Piazza degli Eroi di Budapest, e tutte le vie circostanti, per assistere al mega concerto "per smantellare il regime". Un 'concertone' di sette ore, a cui hanno partecipato oltre 50 artisti e band, alla vigilia delle elezioni di domani che,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Ungheria verso il voto: la difficile sfida di Magyar a Orban Ungheria: Magyar sfida Orbán per la maggioranza dei due terziLe elezioni del 12 aprile in Ungheria rappresentano una sfida decisiva per il futuro della nazione, dove Péter Magyar guida la campagna contro il...