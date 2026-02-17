Barbacetto | Libertà di stampa? Parte dell’informazione è diventata propaganda pura Pedullà M5s | Clima oscuro

Mauro Barbacetto afferma che una parte dell’informazione in Italia si trasforma in propaganda, dopo aver osservato come alcuni mezzi di comunicazione diffondano notizie distorte. Nel frattempo, l’esponente del M5S, Riccardo Pedullà, denuncia un’atmosfera pesante nel paese e nella Commissione europea, sottolineando che l’Italia è sotto osservazione non solo per la libertà di stampa, ma anche per le tentazioni di influenzare la magistratura. Recentemente, fonti europee hanno espresso preoccupazione riguardo alle pressioni sul sistema giudiziario italiano, che rischiano di minare l’indipendenza delle istituzioni.

"C'è un clima oscuro nel nostro paese, nella Commissione europea che si occupa delle libertà democratiche, l'Italia è attenzionata sia per l'informazione ma per il tentativo del governo di mettere le mani sulla magistratura". L'allarme arriva dall'eurodeputato M5s-The Left Gaetano Pedullà che a Milano ha organizzato il convegno "Chi minaccia l'informazione in Italia e In Europa?" con gli interventi di Barbara Floridia (senatrice M5s, presidente Commissione Vigilanza Rai), Gianni Barbacetto (giornalista il Fatto Quotidiano ), Francesco Cancellato (direttore Fanpage ) e Antonio Pitoni (direttore La Notizia ).