Domenica tricolore | Inter per lo scudetto Sinner da record e l’Italia sogna anche in Formula 1

Domenica ricca di eventi sportivi in Italia, con l’Inter in corsa per lo scudetto, il tennista Sinner che ha stabilito un nuovo record e le Formula 1 che vedono la partecipazione di piloti italiani in diverse competizioni. Le sfide si sono svolte su più fronti, coinvolgendo protagonisti di diverse discipline e suscitando grande attenzione tra gli appassionati. La giornata ha visto risultati significativi per lo sport nazionale.

Una domenica ad alta tensione tricolore, con l’Italia protagonista su tre fronti. L’ Inter può chiudere la corsa scudetto a San Siro contro il Parma, Jannik Sinner va a caccia del titolo nella finale dell’Atp di Madrid contro Alexander Zverev e la Formula 1 accende i motori a Miami con Kimi Antonelli in pole position e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in piena zona alta della griglia. Inter-Parma alle 20.45, il match point scudetto La serata può consegnare all’Inter il titolo aritmetico. I nerazzurri ospitano il Parma alle 20.45 nella 35ª giornata di Serie A e hanno la possibilità di festeggiare davanti al proprio pubblico. Dopo il pareggio del Napoli a Como, alla squadra di casa basta non perdere per avere la certezza matematica dello scudetto.🔗 Leggi su Feedpress.me Notizie correlate Inter, quando arriva lo scudetto? Anche domenica prossima se...Se l’anno scorso l’uomo della provvidenza per il Napoli era stato Pedro — autore della doppietta che il 18 maggio bloccò l’Inter di Inzaghi —... L’Inter può vincere lo Scudetto domenica anche senza giocare: tutte le combinazioni per il titoloC'è una sola combinazione che porterebbe l'Inter a vincere lo Scudetto comodamente sul divano: domenica a San Siro potrebbe scendere in campo contro... Una raccolta di contenuti Si parla di: Inter, oggi lo scudetto? Cosa serve ai nerazzurri per la festa contro il Parma. Domenica tricolore: Inter per lo scudetto, Sinner da record e l’Italia sogna anche in Formula 1Dal calcio al tennis fino ai motori, giornata decisiva per i colori azzurri tra Serie A, Master 1000 e GP di Miami ... gazzettadelsud.it Inter, scudetto a un passo: quando può vincerlo? Tutte le combinazioniL'Inter può conquistare il 21° scudetto già sul divano, ma non domani: anche in caso di ko del Napoli a Como mancherebbe l'aritmetica. Ma se domenica il Milan non vincesse in casa del Sassuolo, ... corriere.it