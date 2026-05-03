Una vergogna Leao irrecuperabile | Sassuolo-Milan 2-0 le reazioni social

Dopo la recente sconfitta contro il Sassuolo, il Milan si è trovato di nuovo sconfitto con un risultato di 2-0. I gol di Berardi e Laurienté hanno deciso l'incontro, che si è svolto senza reti nel primo tempo, ma con l'espulsione di Tomori che ha complicato ulteriormente le cose per i rossoneri. La partita si aggiunge a un precedente pareggio contro la Juventus, lasciando incertezza sulla qualificazione in Champions League.

Dopo lo 0-0 con la Juventus, un’altra partita deludente per il Milan, non ancora sicuro della qualificazione in Champions League: i gol di Berardi e Laurienté regalano al Sassuolo la vittoria per 2-0, anche grazie all’espulsione di Tomori a metà primo tempo. Ecco come i tifosi rossoneri hanato la partita sui social, prendendosela soprattutto con l’inglese, Leao e Jashari.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Una vergogna", "Leao irrecuperabile": Sassuolo-Milan 2-0, le reazioni social LIVE REACTION AD UNA VERGOGNA SENZA PRECEDENTI! MILAN-SASSUOLO 2-2! ARBITRO CREZZINI VERGOGNOSO! Notizie correlate “La peggior partita di Leao”: le reazioni social a Lazio-MilanIl Milan perde 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter. “La peggior partita di Leao”: le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-MilanIl Milan perde, 0-1, all'Olimpico contro la Lazio e tra i tifosi rossoneri, sui social, il più bersagliato è Rafael Leao. Contenuti di approfondimento Rafa Leao sostituito e fischiato anche al Mapei: intanto il Sassuolo resta sul 2-0 contro il MilanAncora una volta fischi per Rafa Leao al momento del cambio. Al 59’ di Sassuolo-Milan, mister Massimiliano Allegri ha provato a cambiare l’inerzia. tuttomercatoweb.com Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop TomoriRisultato finale: Sassuolo-Milan 2-0 SASSUOLO Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde. tuttomercatoweb.com