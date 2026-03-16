La peggior partita di Leao | le reazioni social a Lazio-Milan

Dopo la partita tra Lazio e Milan, terminata con la vittoria dei biancocelesti per 1-0, sui social sono esplose le reazioni dei tifosi e degli appassionati. Il match ha visto il Milan perdere un’occasione importante, e tra le critiche più condivise c’è quella rivolta a Leao, definito dalla maggior parte come protagonista di una delle sue peggiori prestazioni.

Il Milan perde 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter. Sui social i tifosi rossoneri sono particolarmente critici nei confronti di Leao, uscito scontento dal campo. Queste alcune reazioni dal web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “La peggior partita di Leao”: le reazioni social a Lazio-Milan Articoli correlati Leggi anche: Leao decisivo e non solo: le reazioni social dopo Cagliari-Milan Leggi anche: "Partita imbarazzante" e "Fofana in versione Kessie": le reazioni social a Bologna-Milan Gol PAZZESCHI che non vedremo più Approfondimenti e contenuti su La peggior partita di Leao le reazioni... Temi più discussi: Allegri: Rimonta scudetto? C'è un solo modo, le altre sono solo chiacchiere; Milan con la Lazio per non mollare lo Scudetto; Milan, Allegri: Per la Champions servono altre cinque vittorie. La Lazio concede poco; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Lazio-Milan 1-0: Isaksen decide, Milan rallenta la rincorsaLazio corsara all'Olimpico: Isaksen firma il gol che condanna il Milan. Analisi degli episodi determinanti, i cambi e le ripercussioni in classifica ... notizie.it La Lazio inchioda il Milan: 1-0, decide IsaksenLazio-Milan: la cronaca, il tabellino ed i voti Fantacalcio della partita della ventinovesima giornata di Serie A Enilive 2025/2026 ... fantacalcio.it Così Allegri nel post-partita di Lazio-Milan... "Sapevamo sarebbe stata difficile, per loro era una partita importante. Bastava essere più ordinati, abbiamo sbagliato davvero tanto tecnicamente, nel secondo tempo abbiamo giocato bene ma non abbiamo fatto g facebook #Isaksen fa felice la #Lazio e punisce il #Milan: #Allegri a -8 dall' #Inter. Le reazioni LIVE x.com