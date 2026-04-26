Attentato a Trump le teorie complottiste | la profezia di Leavitt il sorriso di Hegseth lo sguardo di Erika Kirk Una messa in scena
La "profezia" involontaria di Leavitt, i volti tranquilli di Hegseth e Patel, gli sguardi di Erika Kirk. Sono bastati pochi elementi per far impazzare online le teorie del.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Temi più discussi: Le parole della portavoce della Casa Bianca, i sorrisi di Hegseth, gli sguardi di Erika Kirk: le teorie del complotto sulla sparatoria alla cena con Trump; Erica Kirk in lacrime mentre dice Voglio andarmene scortata fuori dalla sicurezza; Attentato a Trump, spopolano le teorie complottiste: la profezia di Leavitt, il sorriso di Hegseth,lo sguardo di Erika Kirk; Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime.
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Corriere della Sera. . Erika Kirk è stata ripresa mentre, in lacrime, lascia la sala dove si teneva la cena con i corrispondenti di Trump dopo gli spari: nel video si sente la donna dire, tra i singhiozzi, "Voglio solo andarmene". Il marito Charlie Kirk era stato ucciso i - facebook.com facebook
Erika Kirk fez um sinal e olhou pra câmera, logo após ser avisada de algo no celular. x.com