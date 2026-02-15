milano cortina gabry ponte alla cerimonia di chiusura

Gabry Ponte partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina perché è stato scelto come ospite musicale. Il DJ si esibirà il 22 febbraio all'Arena di Verona, portando sul palco un DJ set energico davanti a migliaia di spettatori. La sua presenza si aggiunge alle ultime attività legate ai giochi olimpici, che si concluderanno tra pochi giorni.

E' stato scelto Gabry Ponte come ospite musicale della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina che si terrà il 22 febbraio all'Arena di Verona Manca una settimana alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina e c’è grande fermento per questa gran chiusura. La cerimonia di apertura ha visto protagonisti diversi personaggi dello spettacolo con diverse coreografie e scenografie mozzafiato. Sebbene la telecronaca sia stata una pecca, adesso si rimedierà anche a questo. Nel frattempo è stato annunciato il primo dj che si occuperà dello spazio musicale. Va segnalato che questa cerimonia si terrà in diretta dall’Arena di Verona e non da San Siro, com’era accaduto lo scorso 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

