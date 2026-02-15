Milano Cortina Gabry Ponte alla cerimonia di chiusura
Gabry Ponte partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina perché è stato scelto come ospite musicale. Il DJ si esibirà il 22 febbraio all'Arena di Verona, portando sul palco un DJ set energico davanti a migliaia di spettatori. La sua presenza si aggiunge alle ultime attività legate ai giochi olimpici, che si concluderanno tra pochi giorni.
E' stato scelto Gabry Ponte come ospite musicale della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina che si terrà il 22 febbraio all'Arena di Verona Manca una settimana alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina e c’è grande fermento per questa gran chiusura. La cerimonia di apertura ha visto protagonisti diversi personaggi dello spettacolo con diverse coreografie e scenografie mozzafiato. Sebbene la telecronaca sia stata una pecca, adesso si rimedierà anche a questo. Nel frattempo è stato annunciato il primo dj che si occuperà dello spazio musicale. Va segnalato che questa cerimonia si terrà in diretta dall’Arena di Verona e non da San Siro, com’era accaduto lo scorso 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Olimpiadi 2026: Gabry Ponte dirige la musica della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.
Gabry Ponte ha scelto l’Arena di Verona per dirigere la musica della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando sul palco le sue note e la tradizione italiana.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: gli studenti di Taverna invitati alla cerimonia di chiusura grazie all’appello dell’On. Giusi PrinciLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Filmmaster punta su Gabry Ponte per far ballare l'Arena di Verona alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Wada indaga su iniezioni nel pene di alcuni atleti; Tra Olimpiadi e montagna, premiati i ragazzi di Amici per la Pelle; Creatività in alta quota: la 2ªD conquista Amici per la Pelle.
Milano Cortina, Gabry Ponte sarà alla cerimonia di chiusura: il dj farà ballare l'Arena di VeronaCi sarà Gabry Ponte il 22 febbraio, all’Arena di Verona, durante la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Sarà un grande momento che unirà ... ilmessaggero.it
GABRY PONTE all’Arena di Verona per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026Il 22 febbraio l’Arena di Verona la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti della serata ci sarà Gabry Ponte ... newsic.it
ULTIM'ORA - Grande prova di Sommariva-Moioli che conquistano l'argento nello snowboard cross misto. Gli aggiornamenti nel primo commento Michela Moioli, Lorenzo Sommariva, snowboard, Milano Cortina facebook
L'Italia scrive la storia a Milano Cortina. Oggi è stato registrato un nuovo record assoluto ai Giochi olimpici invernali #Corrieredellosport x.com