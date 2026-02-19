Dagli ori di Fede al reverse di Sighel | Gabry Ponte trasforma le imprese azzurre in canzoni
Gabry Ponte ha deciso di trasformare le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in musica. Durante la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, il DJ sceglie di mettere in musica le vittorie di Fede e il
Gabry Ponte sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona. Per il dj torinese sarà una sorta di “riscaldamento” in vista del grande evento "SAN SIRO DANCE 2026", che avrà luogo il 27 giugno a San Siro. Lo abbiamo incontrato nel suo studio a Milano e gli abbiamo chiesto di abbinare i medagliati azzurri a delle canzoni che rispecchino le loro imprese: ecco le sue scelte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Non è l’Olimpiade dei favoriti. Fischnaller, Giacomel, Ghiotto e Sighel deludono, i 6 ori dagli outsiderRoland Fischnaller, Aaron March, Tommaso Giacomel, Davide Ghiotto e Pietro Sighel sono usciti con delusione dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle aspettative troppo alte riposte in loro.
Argomenti discussi: Brignone, cifre da record: Il film e i nuovi brand, tutto l'oro di Fede. Ma Sinner è un miraggio...; Federica Brignone, le avversarie si inchinano dopo la vittoria dell'oro. E la foto è già l'immagine delle Olimpiadi; Milano-Cortina . Fede Brignone splendido oro nel SuperG, Sofia Goggia esce di pista quando avevA il tempo migliore; Federica Brignone e l'oro (anche di Johnny), il tecnico: L'apoteosi del mio lavoro. Emozione indescrivibile e potevamo fare tris con...
