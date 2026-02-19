Gabry Ponte ha deciso di trasformare le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in musica. Durante la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, il DJ sceglie di mettere in musica le vittorie di Fede e il

Gabry Ponte sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona. Per il dj torinese sarà una sorta di “riscaldamento” in vista del grande evento "SAN SIRO DANCE 2026", che avrà luogo il 27 giugno a San Siro. Lo abbiamo incontrato nel suo studio a Milano e gli abbiamo chiesto di abbinare i medagliati azzurri a delle canzoni che rispecchino le loro imprese: ecco le sue scelte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagli ori di Fede al “reverse” di Sighel: Gabry Ponte trasforma le imprese azzurre in canzoni

Non è l’Olimpiade dei favoriti. Fischnaller, Giacomel, Ghiotto e Sighel deludono, i 6 ori dagli outsiderRoland Fischnaller, Aaron March, Tommaso Giacomel, Davide Ghiotto e Pietro Sighel sono usciti con delusione dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa delle aspettative troppo alte riposte in loro.

Welo al posto di Gabry Ponte a Sanremo 2026: Carlo Conti gli promette il nuovo jingle dopo Tutta l’ItaliaDurante la prima sfida di Sarà Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso tutti proponendo all'eliminato Welo di scrivere un nuovo jingle, un destino già vissuto lo scorso anno da Gabry Ponte con Tutta L’Italia.

Dimitri Vegas & Like Mike, Gabry Ponte, Banfy – Bam Bam (with Sheridan) Official Lyric Video

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.