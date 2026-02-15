Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-Thor

La Una Hotels di Reggio Emilia ha vinto contro Venezia il 15 febbraio 2026, perché ha giocato con grande determinazione e ha sfruttato gli errori degli avversari. Durante il match, il trio formato da Caupain, Barford e Thor ha guidato l’attacco e messo a segno punti decisivi negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con una rimonta emozionante, che ha sorpreso i tifosi presenti al PalaTaliercio di Mestre.

Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Splendido blitz, con brivido finale quando il match sembrava definitivamente chiuso a suo favore, per la Una Hotels che espugna il sempre ostico parquet del PalaTaliercio di Mestre, conquistando due punti fondamentali sul campo della terza in classifica. Una vittoria frutto del talento, della giusta concentrazione per 40' e di una netta supremazia a rimbalzo offensivo. Sono 17 i palloni arpionati dai biancorossi sotto il canestro dei padroni di casa, che hanno spesso fruttato seconde opportunità di tiro, sovente con canestro, diventando un fattore decisivo per la vittoria reggiana.

Reggio Emilia supera Venezia nel finale grazie a Caupain e Barford

Reggio Emilia ha vinto contro Venezia grazie ai canestri decisivi di Caupain e Barford negli ultimi secondi. Thor è davvero un martello divino. Barford ci prova, Caupain fa e disfa

Reggio in laguna conquista una vittoria che vale doppio grazie al trio Usa e al predominio a rimbalzo: finisce 79-81

MESTRE – La Pallacanestro Reggiana, prima della pausa per le Final Eight, batte al Taliercio la Reyer Venezia per 81-79, una delle squadre al momento più in forma del campionato, al termine di una gar

LA UNA HOTELS SBATTE CONTRO UN MURO: VINCE IL BOSNA Reggio Emilia trova una serata no in attacco, vince il KK Bosna BH Telecom in FIBA Europe Cup: il recap...