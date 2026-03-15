Sassari-Una Hotels 99-102 Caupain e Echenique sugli scudi

In una partita valida per i playoff, la squadra di Reggio Emilia ha vinto con il punteggio di 102-99 contro Sassari. Caupain e Echenique sono stati i protagonisti della serata, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La sfida si è svolta in Sardegna, con i padroni di casa che hanno combattuto fino alla fine, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta.

Reggio Emilia, 15 marzo 2026 – Due punti playoff con vista mare. Il blitz in Sardegna della Una Hotels sa tanto di partita a Scala 40 con carte in mano che non si accoppiano, poi due ‘Matte’ pescate dal mazzo chiudono la partita e fanno la ‘foto’ a Sassari. I jolly di questa preziosa vittoria portano i nomi di Troy Caupain e Jaime Echenique, con il primo che si è letteralmente caricato il peso dell'attacco biancorosso durante tutta la gara, mentre il pivot colombiano ha piazzato le sue zampate nel finale per firmare un successo tanto prezioso quanto pesante in ottica post-season. La classifica, ora, si fa decisamente interessante e il trittico di ferro contro Virtus, Brescia e Milano potrà essere affrontato con la spensieratezza di non aver nulla da perdere e con quattro vittorie consecutive in saccoccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassari-Una Hotels 99-102, Caupain e Echenique sugli scudi Articoli correlati Echenique s’infiamma e sfodera gli artigli. C’è burrasca? Caupain si mette al timoneJaylen BARFORD (10 minuti, 0 punti, 2 perse) Inizio difficilissimo, ben spiegato dal -19 di plus/minus nei dieci minuti in cui rimane in campo. Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-ThorReggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Splendido blitz, con brivido finale quando il match sembrava definitivamente chiuso a suo favore, per la Una Hotels... Approfondimenti e contenuti su Sassari Una Hotels 99 102 Caupain e... Temi più discussi: Conclusa la 21ª giornata della Serie A Unipol 2025/26: scopri tutti i risultati!; LBA:NEGLI ANTICIPI VINCONO VIRTUS,DINAMO E REGGIO EMILIA; Basket, Serie A: vittorie per Sassari, Reggio Emilia e Bologna negli anticipi; Basket Serie A, 21ª giornata: Milano vince il derby contro Cantù, Bologna allunga in vetta. Sassari-Una Hotels 99-102, Caupain e Echenique sugli scudiBasket serie A. Il primo si è letteralmente caricato il peso dell'attacco biancorosso durante tutta la gara, il pivot colombiano ha invece piazzato le sue zampate nel finale ... ilrestodelcarlino.it Banco Sardegna Sassari – Una Hotels Reggio Emilia 99-102: le pagelleSASSARI – Contro la Dinamo, a mezzogiorno la Pallacanestro Reggiana strappa letteralmente due punti d’oro in chiave playoff. Ecco le pagelle dei biancorossi. 0 Jaylen Barford (11 punti): non è al top, ... reggionline.com Banco di Sardegna Sassari UNA Hotels Reggio Emilia FREE su LBATV Domenica 15 marzo alle 12:00 la sfida in diretta: non perderti nemmeno un minuto e seguila FREE SU LBATV https://bit.ly/LBATVF2fb #TuttoUnAltroSport facebook Banco di Sardegna Sassari UNA Hotels Reggio Emilia FREE su LBATV Domenica 15 marzo alle 12:00 la sfida in diretta: non perderti nemmeno un minuto e seguila FREE SU LBATV bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport x.com