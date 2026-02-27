Pisa capitale della gentilezza con l’ic Galilei

Pisa si distingue per l’impegno nel promuovere un ambiente scolastico più rispettoso e solidale, con iniziative che coinvolgono studenti e docenti. La scuola

Nella lotta a bullismo e cyberbullismo anche la gentilezza gioca un ruolo fondamentale. Per questo, in occasione della Giornata del Rispetto, l’Istituto "Vincenzo Galilei" ha promosso un’importante iniziativa con la quale è stata formalizzata la candidatura di Pisa e provincia a Capitale Costruiamo Gentilezza 2027. Negli ultimi anni l’Istituto ha costruito una solida rete territoriale non solo in provincia di Pisa ma in tutta la Toscana, diffondendo il progetto "Costruiamo Gentilezza" a Massa in occasione di Massa Green, a Livorno in collaborazione con l’ITI e con l’UST di Livorno e ancora a Viareggio, Cerreto Guidi ed Empoli. Il prossimo 12... 🔗 Leggi su Lanazione.it

