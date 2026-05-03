Una donazione in ricordo di Massimo Magnani

A Cesenatico, le famiglie del condominio Fantaguzzi hanno deciso di donare alcuni albi illustrati per l’infanzia alla Pediatria di Comunità in memoria del geometra Massimo Magnani. La donazione è stata effettuata recentemente e si inserisce nell’ambito di iniziative di solidarietà rivolte ai bambini assistiti nel reparto. La consegna dei libri è avvenuta direttamente presso la struttura sanitaria.

A Cesenatico le famiglie del condominio Fantaguzzi hanno donato in memoria del geometra Massimo Magnani una serie di albi illustrati per l’infanzia alla Pediatria di Comunità. L’iniziativa si colloca nel solco del progetto Nati per Leggere ‘Dona un libro a un piccolo lettore’, e mette a disposizione di infermieri e assistenti sanitari del servizio strumenti preziosi per incentivare e promuovere la lettura condivisa in famiglia sin dai primi giorni di vita. L’importanza di questa attività risiede nei molteplici effetti benefici che la lettura garantisce allo sviluppo del bambino e alla solidità dei legami affettivi, con riflessi positivi sull’intera collettività nel breve e lungo termine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una donazione in ricordo di Massimo Magnani Notizie correlate Targa e donazione in ricordo di Simona Stassi nella struttura per senza dimoraSi è svolto nella mattina di venerdì 17 aprile, presso la struttura di Porta a Mare per persone senza dimora (via Conte Fazio, 40), il ricordo di... Cerimonia: targa e donazione in ricordo di Simona Stassi nella struttura per senza dimoraSi è svolto nella mattina di venerdì 17 aprile, presso la struttura di Porta a Mare per persone senza dimora (via Conte Fazio, 40), il ricordo di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Una donazione in ricordo di Massimo Magnani; Cesenatico, nuovi libri illustrati donati alla Pediatria di comunità; Donati nuovi libri illustrati alla Pediatria di comunità. Una donazione in ricordo di Massimo MagnaniA Cesenatico le famiglie del condominio Fantaguzzi hanno donato in memoria del geometra Massimo Magnani una serie di albi illustrati per l’infanzia alla Pediatria di Comunità. L’iniziativa si colloca ... ilrestodelcarlino.it Cesenatico: libri illustrati in dono alla Pediatria di Comunità. I condomini della residenza Fantaguzzi ricordano così il geometra Massimo Magnani - facebook.com facebook