Targa e donazione in ricordo di Simona Stassi nella struttura per senza dimora

Venerdì 17 aprile, nella struttura di Porta a Mare dedicata alle persone senza dimora, si è tenuta una cerimonia in memoria di Simona Stassi, volontaria deceduta nei mesi scorsi. Durante l’evento è stata scoperta una targa commemorativa e consegnata una donazione in suo ricordo. La struttura si trova in via Conte Fazio, 40, e l’iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni presenti e rappresentanti della struttura.

Si è svolto nella mattina di venerdì 17 aprile, presso la struttura di Porta a Mare per persone senza dimora (via Conte Fazio, 40), il ricordo di Simona Stassi, volontaria scomparsa prematuramente nei mesi scorsi.Hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Giovanna.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Cerimonia: targa e donazione in ricordo di Simona Stassi nella struttura per senza dimoraSi è svolto nella mattina di venerdì 17 aprile, presso la struttura di Porta a Mare per persone senza dimora (via Conte Fazio, 40), il ricordo di... Ascoli, coppia senza fissa dimora muore nella tenda: indaga l’ipotesiAscoli Piceno, 21 febbraio 2026 - Una coppia, un uomo e una donna di età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni, è stata ritrovata senza vita questa...