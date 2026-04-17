Cerimonia | targa e donazione in ricordo di Simona Stassi nella struttura per senza dimora

Venerdì 17 aprile si è tenuta presso la struttura di Porta a Mare dedicata alle persone senza dimora una cerimonia che ha visto la presenza di una targa e la consegna di una donazione in ricordo di Simona Stassi, volontaria scomparsa prematuramente nei mesi scorsi. L’evento si è svolto al mattino e ha coinvolto rappresentanti della struttura e della comunità locale.

Si è svolto nella mattina di venerdì 17 aprile, presso la struttura di Porta a Mare per persone senza dimora (via Conte Fazio, 40), il ricordo di Simona Stassi, volontaria scomparsa prematuramente nei mesi scorsi.Hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Giovanna.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaSi è tenuta stamattina, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, a Campagna, la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni... Ascoli, coppia senza fissa dimora muore nella tenda: indaga l’ipotesiAscoli Piceno, 21 febbraio 2026 - Una coppia, un uomo e una donna di età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni, è stata ritrovata senza vita questa...