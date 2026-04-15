Innovation Run mette la quinta | oltre 800 in gara nella classica al Kilometro Rosso

Mercoledì 15 aprile, presso la sede di Confindustria Bergamo, è stata presentata la nuova edizione di Innovation Run, una corsa su strada che si svolge al Kilometro Rosso. Oltre 800 atleti si sono iscritti alla competizione, che si prepara a partire presto. La manifestazione coinvolge appassionati di corsa e aziende, richiamando un grande numero di partecipanti in questa edizione.

CORSA SU STRADA. Mercoledì 15 aprile nella sede di Confindustria Bergamo è stata lanciata l’edizione n. 5 della 10 km in programma domenica 19. La novità è la non competitiva cronometrata, con già 200 adesioni. Innovation Run, atto quinto, il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Domenica 19 aprile, nella cornice del Kilometro Rosso, prenderà il via la quinta edizione della corsa su strada, diventata un classico del calendario bergamasco. Il sipario sull’evento è stato alzato mercoledì 15 nella sede di Confindustria con l’orgoglio dei numeri, già oltre 800 gli iscritti (adesioni aperte sino a giovedì 16), e l’esperienza doc dell’ospite d’onore Giorgio Rondelli, storico allenatore del fondo e del mezzofondo italiani.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Innovation Run mette la quinta: oltre 800 in gara nella classica al Kilometro Rosso Notizie correlate Stati generali della meccatronica al Kilometro Rosso tra innovazione e competitività territorialeVenerdì 23 gennaio primo grande evento di avvicinamento alla Fiera, presso il Kilometro Rosso di Bergamo, che anticiperà A&T Torino, con gli “Stati... Leggi anche: Cultura, via al Creative Innovation Lab: oltre 7 milioni per lo sviluppo di soluzioni innovative Altri aggiornamenti Innovation Run mette la quinta: oltre 800 in gara nella classica al Kilometro RossoMercoledì 15 aprile nella sede di Confindustria Bergamo è stata lanciata l’edizione n. 5 della 10 km in programma domenica 19. La novità è la non competitiva cronometrata, con già 200 adesioni. ecodibergamo.it Bergamo. Innovation Run 2026: presentata al Kilometro Rosso la quinta edizione(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 15 aprile 2026 – È stata presentata oggi, nella suggestiva cornice del Kilometro Rosso, la quinta edizione di Innovation Run, la manifestazione podistica che unisce sport ... mi-lorenteggio.com