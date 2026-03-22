wings for life un ponte da formula 1 tra faenza e la sede della red bull per aiutare la ricerca

Ormai non è più solo un evento sportivo: è una festa che coinvolge tutto il mondo, in cui la corsa è quasi un pretesto. Manca poco più di un mese al 10 maggio, quando per la prima volta nella storia della Wings for Life World Run, un doppio evento coinvolgere motori e running: Faenza ospiterà un’App Run Event vicino alla fabbrica della Racing Bulls, uno dei team storici della Formula 1, e contemporaneamente la sede della Red Bull a Milton Keynes aprirà le sue porte. La tappa di Faenza si prepara così a diventare uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario 2026, senza mai dimenticare lo scopo benefico del grande evento, sostenere la ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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