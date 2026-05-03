Un salto nell’intelligenza artificiale ’Festival delle 12 lune’ è tutto pronto

Il Festival delle 12 lune si avvicina con un programma ricco di iniziative che spaziano tra spettacoli, letture sceniche e laboratori teatrali. Sono in programma anche eventi dedicati alla fantascienza, giochi creativi e mostre, accompagnati da incontri con professionisti di diversi settori come psichiatri, ingegneri, scrittrici e filosofi. L’evento si svolgerà in diverse location e coinvolgerà pubblico di tutte le età.

Spettacoli, letture sceniche e laboratori teatrali, eventi sulla fantascienza, giochi creativi, mostre oltre a incontri con psichiatri, ingegneri, scrittrici, filosofi. Più di 2 settimane di appuntamenti e per parlare dell’intelligenza artificiale. È quanto proporrà da qui a martedì 19 a Seregno la nuova edizione del Festival delle 12 Lune, organizzato dal Comune sotto il titolo “Esperienze, incontri e visioni sull’intelligenza artificiale“. Da domani a Palazzo Landriani si potrà visitare la mostra “Arcipelaghi sintetici: ecologie dell’immagine nell’era dell’AI“ e in biblioteca l’installazione del Manifesto della comunicazione non ostile....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un salto nell’intelligenza artificiale ’Festival delle 12 lune’, è tutto pronto Notizie correlate Arte e diritto, all’Unisannio il confronto sull’autenticità delle opere nell’era dell’intelligenza artificialeTempo di lettura: 3 minutiPresso il polo didattico al Cubo dell’Unisannio si è tenuto un confronto dedicato a un tema solo in apparenza insolito: il... Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parità di genere, c’è il progetto . Un Festival delle buone pratiche per un mondo più aperto alle donne; Torna a Perugia la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere; Far East Film Festival 2026 - Suzuki=Bakudan, la recensione: a caccia di bombe, come ai bei tempi; ? Google investirà 40 miliardi in Anthropic AI. Intelligenza artificiale nelle imprese, a Milano il Festival AIL'intelligenza artificiale sempre più integrata nelle imprese, tra sfide e nuove opportunità di business. È il focus di AI Festival 2026, terza edizione, che torna a Milano il 21 e 22 gennaio ... ansa.it Il Mezzogiorno al bivio dell’Intelligenza artificialeSenza un salto nell’intelligenza artificiale, l’Europa rischia di uscire dalla storia economica del mondo». Con questa frase, Draghi mette a nudo la condizione attuale. L’IA non è un settore, è la ... napoli.repubblica.it Festival internazionale degli aquiloni a Pinarella di Cervia - facebook.com facebook Festival Elsy Jacobs 2026, Marta Lach vince la prima corsa – Sesta Nadia Quagliotto, decima Chiara Reghini x.com