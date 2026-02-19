Box e posti auto sono il vero affare d' oro a Roma Ecco i nuovi prezzi quartiere per quartiere

A Roma, i prezzi di box e posti auto sono cresciuti a causa della domanda crescente nel mercato immobiliare. Il valore di queste unità si è elevato, anche nei quartieri meno centrali, dove gli acquirenti cercano soluzioni di parcheggio sicure e comode. In alcune zone, il costo di un box ha raggiunto cifre che superano i 30.000 euro, rendendo questa opzione molto appetibile per chi cerca un investimento stabile. Le variazioni di prezzo tra i quartieri sono evidenti e influenzano le scelte degli acquirenti.

Tra la fine del 2023 e la prima metà del 2025 i valori sono aumentati del 2,7%. In alcuni quartieri aumenti anche di 10mila euro per un garage Se c'è un affare immobiliare da valutare, in questo momento storico, è la compravendita di box e posti auto a Roma. La Città Eterna, come tutte le grandi città metropolitane d'Italia (soprattutto Napoli e Firenze), ha registrato gli incrementi maggiori tra la fine del 2024 e il primo semestre del 2025. Box e posti auto tre piani sotto terra. Quel progetto che torna a far discutere Vigna Stelluti A Roma i box auto costano quanto le case. La mappa dei prezzi zona per zona Box pagati come appartamenti.

Casa a Milano, la corsa dei prezzi non si ferma. Ecco i trend quartiere per quartiereA Milano, i prezzi delle case continuano a salire inesorabilmente, quartiere dopo quartiere.

Box e posti auto a Milano: ecco dove investire zona per zona. La miniera d’oro in Brera e viale Piave, i prezzi più bassi a Quarto Oggiaro e RogoredoMilano, 18 febbraio 2026 – La crescita dei prezzi degli immobili ha spinto molti a puntare sui box e sui posti auto, soprattutto nelle zone centrali come Brera e Viale Piave, dove la domanda è alta.

