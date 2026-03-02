Fiumicino e i numeri della popolazione | una crescita che cambia da quartiere a quartiere

A Fiumicino i dati dell’ISTAT mostrano che la popolazione è in crescita, con variazioni diverse tra i quartieri. La statistica ufficiale fornisce numeri aggiornati sulla quantità di abitanti e sui cambiamenti demografici in corso. Questi numeri permettono di osservare come si evolve la composizione della comunità locale, evidenziando differenze tra le varie zone della città.

Fiumicino, 2 marzo 2026 – Per capire davvero come sta cambiando Fiumicino bisogna partire da una fonte certa: i dati ufficiali dell’ISTAT. Sono le rilevazioni demografiche nazionali, aggiornate annualmente, a offrire la fotografia più attendibile dell’evoluzione della popolazione residente e della sua distribuzione nel territorio comunale. Secondo le statistiche ufficiali, Fiumicino supera le 84 mila unità di popolazione residente. Il dato, riferito agli ultimi aggiornamenti anagrafici consolidati, colloca il Comune tra i centri più popolosi della provincia di Roma. La densità abitativa si attesta attorno ai 400 abitanti per chilometro quadrato, un valore che assume particolare rilievo se rapportato all’estensione territoriale del Comune, che è tra le più ampie del Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

