MONTE ARGENTARIO Rione Valle, la solidarietà arriva lontano. Costruiti un pozzo e un serbatoio in Vietnam grazie alla " Scuola di Tifo ". Un gesto concreto, capace di attraversare continenti e cambiare la vita di intere famiglie. Dal Rione Valle al Vietnam, la solidarietà si è trasformata in acqua pulita. È stato infatti realizzato un pozzo grazie al contributo della Scuola di Tifo del Rione Valle, in collaborazione con l’associazione Gruppo India tramite il Gruppo Missionario di Porto Santo Stefano, la cui responsabile è Elena Rossi. L’iniziativa nasce soprattutto dal voler lasciare un segno concreto per i 10 anni di attività della Scuola di Tifo, con una raccolta fondi promossa tra famiglie, bambini e sostenitori del rione, che negli ultimi mesi hanno risposto con entusiasmo agli appelli lanciati dagli organizzatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un pozzo per l’acqua dal Valle al Vietnam

A Simple Day at Work: CEO and Single Mother Build Fence and Harvest.

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