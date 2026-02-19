Acqua possibili disservizi nella zona nord | intervento notturno dopo un guasto al pozzo

Un guasto al Pozzo Ritiro ha causato possibili disservizi idrici nella zona nord della città. L’intervento di riparazione avverrà durante la notte per ripristinare il normale flusso d’acqua. La rottura ha ridotto temporaneamente la portata, creando difficoltà a molte abitazioni e attività commerciali. La società Amam ha annunciato che i lavori sono in corso e si prevede di risolvere il problema entro le prime ore del mattino. La situazione rimane sotto monitoraggio fino al completo ripristino.

Tecnici al lavoro per ripristinare la normale erogazione dopo un'anomalia all'impianto. Invito ai residenti di via Palermo e Ritiro alta a controllare e pulire i serbatoi domestici Possibili disagi nell'erogazione dell'acqua nelle prossime ore nella zona nord della città. Amam ha reso noto che nella giornata di ieri si è verificata un'anomalia tecnica al Pozzo Ritiro, una delle infrastrutture che alimentano la rete idrica locale. Il problema, secondo quanto comunicato dall'azienda, è stato individuato e segnalato tempestivamente, consentendo l'avvio immediato delle operazioni di riparazione. Le squadre tecniche hanno lavorato ininterrottamente anche durante la notte con l'obiettivo di ripristinare quanto prima la regolare distribuzione.