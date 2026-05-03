Un posto al sole anticipazioni dal 4 all’8 maggio | Gianluca scopre che suo padre gli ha mentito

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 4 all’8 maggio, Gianluca scopre che suo padre gli ha mentito. La trama si concentra sulle reazioni dei personaggi di fronte a questa rivelazione e sui risvolti che ne derivano. La soap opera continua a offrire momenti di tensione e sorprese, coinvolgendo i telespettatori con sviluppi inaspettati. Gli episodi in programma promettono di mantenere alta l’attenzione degli appassionati.

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 4 all’8 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo una situazione sempre più insostenibile tra Gianluca e Alberto Palladini: i sentimenti che padre e figlio provano per Anna rischiano di compromettere il loro rapporto. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto diviso tra l’amore per Anna e il rimorso per Gianluca. L’ennesimo rifiuto di Eduardo, spinge Stella a schierarsi con lo zio e il fratello. All’insaputa di Sabbiese, Angelo tenta di portare avanti il piano concordato con Stella e Rino e studia gli ultimi dettagli per il colpo da mettere a segno a Palazzo Palladini.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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