Un Posto al Sole anticipazioni 4 maggio | Gianluca scopre che Alberto gli ha mentito

Il 4 maggio, nella soap italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Gianluca scoprirà che Alberto gli ha mentito. La puntata sarà caratterizzata da questo momento di rivelazione tra i personaggi, che cambierà le dinamiche tra loro. La trama si svilupperà attorno a questa scoperta, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. La serie continuerà a seguire le vicende quotidiane dei protagonisti nel quartiere di Napoli.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di lunedì 4 maggio Gianluca scoprirà che il padre gli ha mentito, mentre nella banda Stella deciderà di appoggiare lo zio, smettendo di prendere le parti di Eduardo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie partenopea. Dov'eravamo rimasti Grillo è più che mai intenzionato a incastrare Eduardo. Così, aiutato dal suo gancio nella banda, ha pensato a un nuovo piano per riuscirci.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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