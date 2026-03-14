Il nuovo angolo green di Monza | gli appartamenti a super risparmio energetico e la grande piazza col polo culturale

A Monza, è stato inaugurato un nuovo quartiere con appartamenti progettati per offrire un alto risparmio energetico, fino al 40% sulle bollette del riscaldamento. L'area si distingue anche per una grande piazza al centro, che ospita un polo culturale. Il progetto mira a trasformare il volto della zona, combinando sostenibilità e spazi pubblici.

I residenti risparmieranno fino al 40% sulla bolletta del riscaldamento. Ma non solo: nel rione anche la grande piazza e la storica cascina trasformata in spazio di aggregazione Case supergreen dove i residenti risparmieranno fino al 40% sulla bolletta del riscaldamento. Un angolo di Monza cambia volto. Succede nel quartiere di San Donato dove è in fase di ultimazione il maxi cantiere delle case popolari avviato all’interno del Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQuA). Un intervento finanziato con fondi PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) e dedicato sia alle abitazioni comunali sia a quelle gestite da Aler. Un intervento dal valore complessivo di oltre 15,5 milioni di euro, sviluppato dal Comune di Monza insieme ad ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio in qualità di soggetto attuatore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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