È stato annunciato un nuovo regolamento per gli Oscar che introduce alcune novità. Tra queste, l’esclusione dell’uso dell’intelligenza artificiale nelle produzioni in gara. Viene inoltre consentito a un’attrice o a un attore di candidarsi più volte nella stessa categoria, e più di un film di uno stesso Paese può concorrere nella categoria miglior film internazionale. Queste modifiche mirano a modificare le modalità di selezione e candidatura della manifestazione.

Strada sbarrata all’intelligenza artificiale, candidature multiple per le star nella stessa categoria e più di un solo film di un singolo Paese ammesso alla corsa per il miglior film internazionale. Sono di peso le nuove regole introdotte dall’Academy of Motion Pictures per l’edizione 2027 degli Oscar. Vediamo cosa cambia e quali categorie interessa. Cambiano le regole. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha approvato una serie sostanziale di nuove regole e aggiornamenti per la 99ª edizione degli Oscar, prevista per il 2027, a dimostrazione dell’evoluzione dei suoi standard in materia di ammissibilità, paternità delle opere e inclusione globale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un nuovo regolamento per gli Oscar: fuori l’utilizzo dell’AI!

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