Ponchielli approvato il regolamento di concessione e utilizzo
È stato approvato il nuovo regolamento che disciplina l'uso della struttura durante gli orari extrascolastici. Le modalità di utilizzo prevedono l'impiego degli spazi per iniziative comunali o proposte da soggetti terzi, con condizioni generali definite per la concessione. Sono state stabilite anche le priorità di utilizzo, che regolano l'accesso agli spazi in base a specifici criteri.
Modalità di utilizzo della struttura in orario extrascolastico, per iniziative del Comune o proposte da terzi; condizioni generali per la concessione degli spazi; priorità di utilizzo. Sono solo alcune delle caratteristiche del regolamento per l’utilizzo del Teatro Ponchielli, incluso all’interno.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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