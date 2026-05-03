Un uomo di 26 anni proveniente da Messina è tra i detenuti coinvolti nella rivolta avvenuta giovedì 30 aprile nel carcere di Agrigento. Il giudice ha convalidato gli otto arresti relativi ai partecipanti alla sommossa, che si è verificata nella casa circondariale «Pasquale Di Lorenzo». La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto dei coinvolti.

Il gip Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata giovedì 30 aprile nella casa circondariale «Pasquale Di Lorenzo» di Agrigento. La scintilla del disordine è scoccata nel reparto «Sole», quando un provvedimento disciplinare notificato a un detenuto ha innescato una spirale di violenza. I rivoltosi hanno aggredito un sostituto commissario e un altro agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le altre celle e devastando il reparto con il danneggiamento di quadri elettrici, estintori e suppellettili. I detenuti hanno utilizzato i carrelli per i pasti come arieti per tentare di sfondare il cancello del reparto e hanno eretto barricate con brande e frigoriferi per impedire l’ingresso degli agenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un messinese di 26 anni tra i rivoltosi del carcere di Agrigento, convalidati otto arresti

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