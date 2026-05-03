Follia e fiamme al Di Lorenzo | convalidati gli arresti per la rivolta in carcere

Otto detenuti coinvolti in una violenta rivolta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento sono stati arrestati e i loro provvedimenti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari. L’episodio si è verificato giovedì 30 aprile, portando a scontri e danni all’interno della struttura penitenziaria. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti dei responsabili, che sono ora ufficialmente in custodia.

Il giudice per le indagini preliminari Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata giovedì, 30 aprile, nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La scintilla del disordine è scoccata nel reparto “Sole”, quando un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Caso Cavalletti, convalidati gli arresti. La versione delle indagate: "Dei contatori non ce ne occupiamo noi"Sono stati convalidati i tre arresti di Brunella Desideri, Rita Delle Fave e Cristina Gigli nell'ambito delle indagini per il caso ‘Cavalletti’. Controlli tra Acilia e Fiumicino: sequestrate cocaina, crack e hashish, convalidati gli arrestiOperazioni dei carabinieri durante controlli stradali e domiciliari: sequestrate dosi di stupefacenti e oltre 2. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Follia e fiamme al Di Lorenzo: convalidati gli arresti per la rivolta in carcere; Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enne; Follia al supermercato: litigano mentre si trovano in fila alla cassa. Poi escono e se le danno di santa ragione: due uomini finiscono in ospedale; Gli spari del 25 aprile. Quel ragazzo ha compiuto una follia ma adesso non strumentalizziamola. Roma, notte di follia al campo rom di via dei Giordiani: incendio doloso e caos tra famiglieFollia nella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un ... iltempo.it Roma, follia al campo rom. Scoppia l’incendio dopo una lite, 4 arresti. Donna investita e 100 evacuatiFollia nella notte al campo rom in via dei Gordiani. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. In ... affaritaliani.it Oggi facciamo una follia golosissima: uniamo la cremosità del tiramisù al sapore inconfondibile dello strudel di mele! Il risultato è un dolce al cucchiaio originale, profumatissimo e perfetto da servire dopo una cena o un pranzo in famiglia o tra amici. Sentirete c - facebook.com facebook Ultimi 10 minuti della Serie B da follia totale, ma tutta la giornata in contemporanea. A dimostrazione che nelle ultime 2 giornate la contemporaneità è tutto x.com