Durante un volo di American Airlines da Houston a Chicago, un passeggero si è trovato completamente bagnato dalla testa ai piedi in pochi minuti. Un liquido ha iniziato a piovergli addosso, lasciandolo fradicio e visibilmente imbarazzato. La scena, ripresa in un video che è diventato virale, mostra la reazione del passeggero mentre tenta di gestire la situazione improvvisa a bordo dell'aereo.

Siamo su un volo American Airlines da Houston a Chicago e un passeggero si trova bagnato dalla testa ai piedi, in pochi minuti. Parole sue: “Ero completamente fradicio, dalla testa fino alle mutande. dire che ero imbarazzato è poco”. Kevin Glover ha postato un video diventato virale e la storia l’ha raccontata il New York Post. Il 39enne ha aggiunto: “Mi hanno ignorato. Mi hanno preso in giro. Ero bagnato e umiliato”. Ma cosa è accaduto? Nel video si vede un rivolo d’acqua scendere dal pannello sopra il sedile e colpirlo in testa, rimbalzando poi sulla felpa. Un gocciolamento che, secondo il racconto dell’uomo, non si è mai davvero fermato: “È continuato per tutta la durata del volo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un liquido ha cominciato a piovermi addosso in aereo, ero fradicio dalla testa fino alle mutande e molto imbarazzato”: la storia di Kevin Glover è virale – Video

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