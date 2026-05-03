Un gatto nero entra in studio durante In altre parole e ruba la scena a Gramellini
Durante la trasmissione di oggi su La7, un gatto nero è entrato nello studio in diretta, attirando l’attenzione di tutti. Il felino si è mosso tra i presenti senza alcuna esitazione, interrompendo momentaneamente la conversazione tra Gramellini, Botteri e Ponzani. La scena è stata ripresa dai presenti e condivisa sui social network, dove ha ottenuto numerosi commenti e reazioni. La puntata è proseguita con il felino ancora in vista.
Un gatto nero entra in studio durante la diretta di In altre parole su La7 e ruba la scena a Gramellini, Botteri e Ponzani. Il conduttore: "È un po' narciso, si è preso la telecamera.".🔗 Leggi su Fanpage.it
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