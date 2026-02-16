Gatto nero si imbuca nello studio del TG5 le immagini in diretta durante l’edizione delle 13 | 00

Da fanpage.it 16 feb 2026

Un gatto nero si è introdotto improvvisamente nello studio del TG5 durante l’edizione delle 13:00, disturbando la diretta. L’animale ha attraversato la scena mentre la conduttrice Domitilla Savignoni parlava con i telespettatori, sorprendendo tutti e lasciando le telecamere riprendere il suo movimento. I presenti in studio sono rimasti senza parole di fronte a questo imprevisto che ha interrotto il consueto svolgimento del telegiornale.

Un piccolo fuori programma ha chiuso l’edizione delle 13:00 del TG5: un gatto nero si è introdotto in studio comparendo nelle ultime inquadrature della diretta mentre si avvicinava alla conduttrice Domitilla Savignoni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

