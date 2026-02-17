Gatto nero entra nello studio del TG5 e si avvicina alla giornalista Domitilla Savignoni durante l' edizione delle 13 | 00 - VIDEO

Un gatto nero si è introdotto nello studio del TG5 e si è avvicinato alla giornalista Domitilla Savignoni, disturbando l’intervento durante l’edizione delle 13:00. La scena si è svolta mentre la conduttrice concludeva il telegiornale, e il felino ha attraversato la stanza senza paura, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La presenza del gatto ha fatto sorridere gli spettatori che seguivano la diretta.

La giornalista Domitilla Savignoni aveva appena salutato i telespettatori alla conclusione dell'edizione, quando un gatto nero è entrato tranquillamento nello studio, catturando 'attenzione della conduttrice Un gatto nero è entrato nello studio del TG5 durante l’edizione in onda lunedì 16 feb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gatto nero entra nello studio del TG5 e si avvicina alla giornalista Domitilla Savignoni durante l'edizione delle 13:00 - VIDEO Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00 Un gatto nero si è introdotto improvvisamente nello studio del TG5 durante l’edizione delle 13:00, disturbando la diretta. Un gatto nero fa irruzione nello studio del TG5 delle 13:30: le immagini del felino diventano virali – VIDEO Un gatto nero ha fatto irruzione nello studio del TG5 delle 13:30 ieri, causando reazioni sui social dopo aver attraversato il set in modo improvviso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00; Tg5 edizione delle 13: un gatto nero entra in studio in diretta (VIDEO); Gatto nero entra nello studio del TG5, le immagini in diretta nell’edizione delle 13; TG5 un gatto spunta in studio durante la diretta e no non è intelligenza artificiale. Un gatto nero fa irruzione nello studio del TG5 delle 13:30: le immagini del felino diventano virali – VIDEODurante il TG5 delle 13:30, un gatto nero è entrato nello studio mentre la giornalista Domitilla Savignoni salutava i telespettatori ... ilfattoquotidiano.it Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00Un piccolo fuori programma ha chiuso l’edizione delle 13:00 del TG5: un gatto nero si è introdotto in studio comparendo nelle ultime inquadrature della ... fanpage.it Un gatto nero invade lo studio del TG5 in diretta alle 13:00 Un curioso e simpatico fuori programma ha animato la chiusura dell’edizione delle 13:00 del TG5. Proprio mentre la conduttrice Domitilla Savignoni stava per concludere la diretta, un gatto nero è e facebook